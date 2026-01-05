Генеральный директор Интера Беппе Маротта заявил в комментарии сайту Джанлуки Ди Марцио, что не верит в возвращение защитника Аль-Хиляля Жоау Канселу в Серию А на фоне слухов об интересе нерадзурри к игроку.

Это рынок возможностей. Поскольку у нас есть проблема с Думфрисом, который выбудет на несколько месяцев, очевидно, что мы должны посмотреть, есть ли возможности. Мы этот вопрос прорабатываем, но пока еще на стадии предварительных переговоров.

У Канселу очень дорогой контракт, с которым ни один итальянский клуб не смог бы справиться. Мы знаем, что они ищут центрального защитника, но когда мы войдем в переговоры более предметно, тогда и решим, как действовать. Нам точно нужно обезопасить правый фланг, который страдает из-за отсутствия такого игрока, как Думфрис.