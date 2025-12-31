Сергей Разумовский

31-летний португальский защитник Аль-Хилаля Жоау Канселу, похоже, близок к смене клуба уже во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X, отметив, что игрок намерен покинуть саудовскую команду в январе, а его ситуация на рынке уже привлекает внимание европейских грандов.

В частности, Интер рассматривал возможность пригласить Канселу на правах аренды. По имеющейся информации, миланцы не ограничились поверхностным интересом, а также интересовались потенциальной структурой сделки – то есть деталями формата аренды, возможными финансовыми условиями и вариантами, которые могли бы сделать переход реалистичным для обеих сторон.

Кроме Интера, запросы относительно будущего португальца поступали и от других топ-клубов. Барселона и Ювентус тоже уточняли обстоятельства вокруг футболиста, пытаясь понять, насколько он доступен для перехода и какие условия может выставить нынешний клуб. Важный нюанс в этой истории – действующий контракт Канселу с Аль-Хилалем действует до лета 2027 года, так что любое движение в январе потребует четких договоренностей по условиям ухода игрока.

В текущем сезоне Канселу провел 11 матчей в составе арабской команды. Несмотря на относительно небольшое количество игр, он уже успел отметиться результативностью: на его счету один забитый мяч и три ассиста, что традиционно подчеркивает его сильные качества в подключениях к атакам и создании моментов с фланга.

