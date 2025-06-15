Павел Василенко

Руководящий орган мирового футбола ФИФА удалил рекламные фотографии футболиста Аль-Ахли Хусейна эль-Шахата перед матчем Клубного чемпионата мира против Интер Майами.

ФИФА отметила, что Эль-Шахат носит браслет с надписью «Свободная Палестина», и решила быстро отреагировать и скрыть это сообщение.

Этот шаг ФИФА вызвал возмущение футбольных болельщиков Египта, которые назвали это постыдным и отвратительным актом со стороны руководящего органа мирового футбола.

Они заявили, что ФИФА не только молчит о геноциде, происходящем в Газе, но и заставляет молчать всех, кто начинает говорить на эту тему.

Напомним, на открытии чемпионата Аль-Ахли сыграл вничью с американским Интером из Майами, счёт – 0:0.