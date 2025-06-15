Скандал перед матчем Клубного чемпионата мира. ФИФА против политических сообщений
Известны подробности инцидента
около 1 часа назад
Фото: Х
Руководящий орган мирового футбола ФИФА удалил рекламные фотографии футболиста Аль-Ахли Хусейна эль-Шахата перед матчем Клубного чемпионата мира против Интер Майами.
ФИФА отметила, что Эль-Шахат носит браслет с надписью «Свободная Палестина», и решила быстро отреагировать и скрыть это сообщение.
Этот шаг ФИФА вызвал возмущение футбольных болельщиков Египта, которые назвали это постыдным и отвратительным актом со стороны руководящего органа мирового футбола.
Они заявили, что ФИФА не только молчит о геноциде, происходящем в Газе, но и заставляет молчать всех, кто начинает говорить на эту тему.
Напомним, на открытии чемпионата Аль-Ахли сыграл вничью с американским Интером из Майами, счёт – 0:0.