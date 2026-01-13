Полузащитник Динамо Виталий Буяльский поделился ожиданиями от сборов под руководством Игоря Костюка. Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

Чем более опытным становишься, тем лучше понимаешь свой организм и что тебе нужно, чтобы хорошо провести вторую часть чемпионата. Как нужно тренироваться, где сделать больше беговой работы, в каких компонентах добавить.

От тренерского штаба Костюка хорошие ожидания, это будет наш первый сбор вместе. Главное, чтобы не было травм.