Капитан Динамо – о работе под руководством Костюка: «Хорошие ожидания»
Именно Буяльский был недоволен Шовковским?
около 4 часов назад
Виталий Буяльский. Фото: ФК Динамо Киев
Полузащитник Динамо Виталий Буяльский поделился ожиданиями от сборов под руководством Игоря Костюка. Слова футболиста передает пресс-служба клуба.
Чем более опытным становишься, тем лучше понимаешь свой организм и что тебе нужно, чтобы хорошо провести вторую часть чемпионата. Как нужно тренироваться, где сделать больше беговой работы, в каких компонентах добавить.
От тренерского штаба Костюка хорошие ожидания, это будет наш первый сбор вместе. Главное, чтобы не было травм.
Напомним, во вторник, 13 января, вторая группа игроков Динамо прошла медицинское обследование.