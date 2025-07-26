Капитан Полесья Руслан Бабенко подвел итоги матча 2 квалификационного раунда Лиги конференций против Санта-Коломы (0:2).. Его слова приводит Футбол 24.

Забили мяч - и что-то пошло не так. Возможно, потеряли концентрацию. Просто провалили, и все… Потом было очень тяжело вернуться в игру. Признаюсь, было много нервозности. Это безусловно повлияло на нашу игру.

В раздевалке Ротань сказал, что нужно успокоиться и вернуться к игре, которой мы придерживались в начале. Играть так, как договаривались. Но, наверное, этот опыт в еврокубках сейчас показал, что мы не справились с эмоциями после упомянутого начала. Очень досадно, - признался Бабенко.