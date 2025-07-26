Форвард Полесья – после поражения от андоррского клуба: «Там много игроков с хорошей школой»
Филиппов попытался объяснить поражение Полесья
около 12 часов назад
Житомирское Полесье неожиданно уступило андоррской Санта-Коломе в первом матче квалификационного раунда Лиги конференций, проиграв со счетом 1:2.
Нападающий украинской команды Александр Филипов прокомментировал причины неудачи в этом еврокубковом поединке.
«Чем удивил соперник? Вы знаете, наши эксперты там говорят "Андорра, Андорра", а там много игроков с хорошей школой, и они немного лучше сыграны сейчас, а мы только начинаем путь с новым тренером. У нас было много ошибок, но нам еще нужно время», – сказал Филиппов для FootballHub.
Матч-ответ между Полесьем и Санта-Коломой состоится 31 июля. Поединок пройдет на территории андоррской команды и начнется в 19:00 по киевскому времени.
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