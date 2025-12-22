Президент СК Полтава Сергей Иващенко подтвердил, что в клубе предложили игрокам расплатиться за зарплату футболистов квартирами.

На этот раз – правда. Кто-то из игроков, наверное, общался с журналистами и случайно сказал. Журналисты, которые опубликовали такую информацию, вероятно, хотели хайпануть, как молодежь говорит. Не получилось.

Это не какой-то слив секретной информации, ничего такого, на самом деле. У нас была некоторая задолженность перед игроками, и мы, как порядочный клуб, должны были её закрыть. Появился вариант закрыть её именно таким образом [предложить недвижимость], и с некоторыми футболистами мы пришли к согласию, что сделаем это именно так. Кто не захотел – получил деньги, но большинство согласилось на недвижимость, потому что это же выгодно.

Я игрокам сказал: «Сейчас вы молоды и зарабатываете неплохие деньги, но спортивный век короткий, а недвижимость – это инвестиция в будущее, а не наличные, которые сегодня есть, а завтра вы их потратите и всё». Да и после завершения строительства квартиры ведь можно продать.

Если коротко, то – довольны все, на самом деле. Я таким вот образом закрыл все вопросы [по задолженности по зарплате]. Недвижимость не в Киеве, а в Полтаве, – сообщил Иващенко в интервью Sport-Express UA.