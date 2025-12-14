Защитник Динамо Александр Караваев подвел итоги матча 16-го тура украинской Премьер-лиги против Вереса (3:0). Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

Сегодня мы выполняли всё то, о чём договаривались. Было очень много позитивных моментов, особенно в первом тайме. Мы также поверили в свои силы, потому что до этого, возможно, не понимали, что можем. Когда ты уверен, то выполняешь задачи и цели, и вообще многое можешь сделать.

Два быстрых гола пришли благодаря тому, о чём мы договаривались. Каждый был на своей позиции. Каждый выполнял ту работу, которая была возложена. Всё выполнялось, и всё удавалось.

Теряем преимущество в матчах? Нет, мы об этом разговаривали. Говорим, чтобы не теряли равновесие, концентрацию, когда ведём в счёте, а нужно ещё увеличивать это преимущество, чтобы спокойнее играть.

Что касается снега, мы профессионалы, поэтому должны подстраиваться под любую погоду. Мы должны понимать и быть готовыми ко всему.