Сергей Разумовский

По итогам внутреннего командного голосования Карпаты определили нового капитана. Как сообщил Telegram-канал львовского клуба, повязку доверили центральному защитнику Владиславу Бабоглу. Решение принимали сами футболисты, поэтому выбор, по логике клуба, отражает авторитет игрока внутри коллектива и его роль в раздевалке и на поле.

Вместе с капитаном команда выбрала и двух вице-капитанов. Ими стали Амбросий Чачуа и Эдсон. Таким образом, в Карпатах сформировали новую группу лидеров, которая будет отвечать за коммуникацию с тренерским штабом, арбитрами и партнерами по команде, а также за поддержание дисциплины и организации в игровых эпизодах.

Эти кадровые изменения стали продолжением событий последних дней. Ранее Карпаты официально сообщали, что Денис Мирошниченко больше не является капитаном, а в команде состоятся выборы нового лидера. В заявлении клуба подчеркивалось, что решение было принято из-за действий футболиста, без подробного объяснения.

Впрочем, в медийном пространстве ситуацию связывают с резонансным эпизодом на сборах: вероятно, речь идет о предматчевой установке, которую Мирошниченко озвучил на русском языке перед контрольным матчем против шведского ГАИС, который завершился поражением Карпат 0:1. Именно этот момент, по предположениям, вызвал волну обсуждений и стал триггером для пересмотра капитанского статуса в команде.