Скандал на собрании: Карпаты выберут нового капитана
Клуб сделал заявление
около 2 часов назад
Львовские Карпаты сообщили, что команда получит нового капитана. Денис Мирошниченко будет лишён повязки.
«У связи с действиями капитана Дениса Мирошниченко, имевшими место перед сегодняшним контрольным матчем против шведского ГАИС, команда выберет нового капитана. О результатах выборов клуб сообщит дополнительно», – говорится в заявлении клубной пресс-службы.
Сегодня команда Франa Фернандеса на сборах в Испании проиграла шведскому ГАИС со счётом 0:1.
Скорее всего, Мирошниченко был наказан из-за речи перед командой, которую он сделал на русском языке.
Карпаты на сегодняшний день занимают девятое место в чемпионате Украины с 19 очками в 16 матчах.
В ближайшем туре УПЛ 22 февраля в 15:30 львовская команда на выезде сыграет с донецким Шахтёром.
