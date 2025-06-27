Карпаты имеют проблемы с подписанием легионеров
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24 минуты назад
Фото: ФК Карпаты
Львовские Карпаты имеют проблемы с трансферными переходами легионеров в это летнее трансферное окно. Об этом сообщает Sport.ua.
Иностранные игроки, которыми львовяне рассчитывали усилиться этим летом, не дают согласие на переезд в Украину из-за российской агрессии.
Отмечается, что это заставляет селекционеров Карпат сосредоточиться на поиске новичков в украинских клубах.
Карпаты в прошлом сезоне заняли итоговое шестое место в украинской Премьер-лиге.
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