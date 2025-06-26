Шахтер вернул полузащитника из львовских Карпат
около 3 часов назад
Атакующий полузащитник молодёжной сборной Украины Олег Очеретько вернулся в состав донецкого Шахтёра. Об этом сообщила пресс-служба клуба в официальных социальных сетях.
Олег Очеретько вернулся! Полузащитник вместе с командой готовится к новому сезону, – говорится в сообщении.
22-летний футболист провел прошлый сезон на правах аренды во львовских Карпатах. Там он сыграл 28 матчей, отличился тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Очеретько стал одним из лидеров львовской команды, что и привлекло внимание тренерского штаба Шахтёра.
Ориентировочная трансферная стоимость полузащитника на данный момент составляет один миллион евро.
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