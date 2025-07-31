Карпаты презентовали игровую форму на сезон 2025/26
В новом сезоне львовяне будут играть в традиционных зеленых и белых цветах
около 2 часов назад
Во время традиционной предсезонной встречи с болельщиками львовские Карпаты представили игровую форму на сезон 2025/26. Без радикальных изменений — зеленый клубный цвет остается основой как домашнего, так и выездного комплекта. В гостевом варианте к зеленым добавлены белые полосы. Третья форма также традиционно будет красно-черной.
Каждая история — это путешествие. Каждое окончание — это начало нового. Каждая полоса — это рождение. Наше сегодня — это жизнь, а не игра. Наши трубы уже заиграли, барабан уже забил. Миллион сердец. Одно биение. Два цвета — указано в презентации.
Официальный дебют новой формы состоится в воскресенье, 3 августа — в 1-м туре чемпионата Украины Карпаты примут Полесье.