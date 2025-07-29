Футбольный клуб Рух получил первую игровую форму в рамках партнерства с итальянским брендом Kappa, который разделяет философию и амбиции львовского клуба.

Концепцию дизайна разработала агенция Brendari — лидер спортивного дизайна в Украине. Именно их работы уже давно формируют новую айдентику украинского спорта.

Ключевым элементом формы сезона 2025/26 стала латинская фраза Per Aspera Ad Astra — Через тернии к звездам. Этот девиз визуализирован в виде терна и звезд на форме. В клубе подчеркивают: наш путь сложный, но мы идем по нему с верой, и каждый матч — это шаг к собственной звезде.

Стиль игровых номеров также особенный: звезда прорезает цифру, символизируя путь через усилия к признанию.

Это больше, чем форма. Это — символ несокрушимости. Для тех, кто не ищет легких дорог. Для тех, кто движется вперед, несмотря ни на что, — говорится в сообщении клубной медиа-службы.

В первом туре УПЛ Рух сыграет против СК Полтава дома. Встреча запланирована на пятницу, 1 августа, начало в 18:00.