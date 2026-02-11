Сергей Разумовский

Львовский клуб Карпаты объявил о подписании соглашения о сотрудничестве с футбольным клубом Фазенда из Черновцов. Об этом говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале Карпат.

Фазенда, по мнению львовян, является одним из ведущих футбольных коллективов Черновцов, который стабильно участвует в областных соревнованиях и имеет опыт выступлений в Кубке Украины, где представлял свой регион в розыгрышах 2023/24 и 2025/26 годов.

В Карпатах подчеркивают, что развитие молодых игроков – это одно из основных направлений работы клуба. Новое сотрудничество с Фазендой имеет целью не только углубление партнерских связей между двумя коллективами, но и создание дополнительных возможностей для молодых футболистов.

В частности, идет речь об обмене опытом, совместных программах и инициативах, направленных на обучение, рост и раскрытие потенциала юных игроков обоих клубов. Руководство Карпат считает, что такой шаг заложит прочную основу для подготовки нового поколения талантливых футболистов и будет способствовать повышению общего уровня футбольного развития в регионе.

