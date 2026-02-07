Карпаты оформили переход лучшего бомбардира УПЛ
Футболист сменил команду
Рух и Карпаты объявили, что нападающий жёлто-чёрных Бабукарр Фаал перешёл к зелёно-белым на правах полноценного трансфера. Детали соглашения или срок действия контракта гамбийского форварда неизвестны.
В нынешнем сезоне УПЛ Фаал отметился семью голами и вместе с пятью другими игроками возглавляет гонку бомбардиров чемпионата Украины.
Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость Фаала в 700 тысяч евро.
Карпаты на данный момент занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата с 19 очками в 16 матчах.