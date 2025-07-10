Футбольный клуб Карпаты Львов продолжает подготовку к новому сезону на учебно-тренировочном сборе в Австрии, который продлится до 25 июля. В этот период команда Владислава Лупашка запланировала пять контрольных поединков.

График спаррингов Карпат:

13 июля – Вольфсберг (обладатель Кубка Австрии)

17 июля – Дьёр (участник квалификации Лиги конференций УЕФА)

18 июля – Герта (представитель Второй Бундеслиги)

24 июля – соперник уточняется, ведутся переговоры

25 июля – Лестер (клуб английского Чемпионшипа)

Сразу после завершения последнего контрольного матча Карпаты вернутся во Львов, где продолжат подготовку к старту чемпионата. В 1-м туре УПЛ львовяне 3 августа на стадионе Украина примут Полесье.