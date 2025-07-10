Карпаты сыграют с именитыми соперниками на сборе в Австрии
Всего запланировано 5 поединков
около 1 часа назад
Футбольный клуб Карпаты Львов продолжает подготовку к новому сезону на учебно-тренировочном сборе в Австрии, который продлится до 25 июля. В этот период команда Владислава Лупашка запланировала пять контрольных поединков.
График спаррингов Карпат:
13 июля – Вольфсберг (обладатель Кубка Австрии)
17 июля – Дьёр (участник квалификации Лиги конференций УЕФА)
18 июля – Герта (представитель Второй Бундеслиги)
24 июля – соперник уточняется, ведутся переговоры
25 июля – Лестер (клуб английского Чемпионшипа)
Сразу после завершения последнего контрольного матча Карпаты вернутся во Львов, где продолжат подготовку к старту чемпионата. В 1-м туре УПЛ львовяне 3 августа на стадионе Украина примут Полесье.
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