Павел Василенко

Львовские Карпаты официально сообщили о завершении сотрудничества с 20-летним нападающим Вадимом Сидуном. Со следующего сезона он будет выступать за новичка УПЛ — Эпицентр.

В ближайшее время форвард присоединится к новой команде.

Прошлый сезон Сидун провел в составе тернопольской Нивы: 19 матчей, три гола и одна передача.

В первом туре УПЛ сезона 2025/26 Эпицентр сыграет против донецкого Шахтера. Матч пройдет в воскресенье, 3 августа, и начнется в 15:30.