Кащук помог Карабаху приблизиться к историческому плей-офф ЛЧ
Под горячую руку попал Айнтрахт
около 23 часов назад
Алексей Кащук / Фото - ФК Карабах
Карабах в рамках 7 тура Лиги чемпионов принимал Айнтрахт. Игра в Баку завершилась со счетом 3:2.
Чемпион Азербайджана оформил камбэк, уступая до 80-й минуты с разницей в один гол.
Украинский вингер Карабаха Алексей Кащук вышел на 84-й минуте, а его команда перед последним туром имеет неплохие шансы выйти в плей-офф раунд.
Лига чемпионов. 7 тур
Карабах - Айнтрахт 3:2
Голы: Дуран, 4, 80, Мустафазаде, 90+4 - Узун, 11, Шаиби, 78 (с пенальти)