Лондонский Арсенал стал первым клубом в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, который досрочно обеспечил себе выход в 1/8 финала турнира. Команда Микеля Артеты достигла этого после убедительной победы над миланским Интером в матче 7-го тура общего этапа.

Поединок в Милане завершился успехом канониров со счетом 3:1. Дубль в составе гостей оформил Габриэл Жезус, еще один мяч во втором тайме забил Виктор Дьокереш. У хозяев поля единственным точным ударом отметился Сучич.

После семи сыгранных матчей Арсенал набрал 21 очко и единолично возглавил общую турнирную таблицу, в которой соревнуются 36 клубов. От зоны, предусматривающей участие в 1/16 финала, лондонцев теперь отделяет девять очков, тогда как большинству команд осталось провести лишь один или два матча.

Таким образом, канониры досрочно гарантировали себе участие в плей-офф и стали первыми, кто оформил выход в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2025/2026.