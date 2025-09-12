Павел Василенко

Возле легендарного стадиона «Альянц Арена» в Мюнхене торжественно открыли бронзовую статую одного из самых выдающихся футболистов в истории – Франца Бекенбауэра. Событие произошло на следующий день после того, как ему могло бы исполниться 80 лет.

Это очередная дань уважения Кайзеру Францу, который ушел из жизни в январе 2024 года в возрасте 78 лет. Увековеченный в металле Бекенбауэр изображен в своей фирменной позе – с взглядом вперед и ногой на мяче. Именно в этой роли – либеро, играющим за защитной линией, – он переосмыслил футбол в 1970-х и стал иконой для поколений.

За свою карьеру Бекенбауэр добился всего: выигрывал Бундеслигу, поднимал Кубок мира как игрок и тренер, трижды подряд побеждал в Кубке европейских чемпионов (1974–1976) и дважды получал «Золотой мяч».

«Этот памятник – часть ДНК Баварии, отлитая в бронзе. Франц, ты стоишь здесь рядом со своим другом Гердом Мюллером. Вы оба – символы, которые навсегда останутся с нами. Футбол проходит, жизнь проходит, а легенды – остаются», – сказал президент Баварии Герберт Хайнер.

Мэр Мюнхена Дитер Райтер добавил, что установка такой статуи – это «высшая возможная честь, которую город может предоставить посмертно».

В честь Бекенбауэра красный номер 5 появился на крыше «Альянц Арены», а улицу, ведущую к стадиону, переименовали в его честь. Кроме того, немецкий Суперкубок теперь носит имя Кайзера Франца.

The unveiling of Franz Beckenbauer's statue today



🎥 @Sky_Torben

pic.twitter.com/RnJWtcI7oM — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 12, 2025

Символично, что саму «Альянц Арену», открытую в 2005 году, проектировали и строили под руководством Бекенбауэра, а также Ули Хенесса и Карла-Хайнца Румменигге, которые также присутствовали на церемонии.