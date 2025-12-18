Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ (КДК) снова отложил рассмотрение дела по недоигранному матчу 15 тура УПЛ Металлист 1925 - Верес, сообщает ютубер Игорь Бурбас.

Матч между Металлистом 1925 и Вересом не был доигран из-за проблем с освещением на стадионе в Житомире. После этого ровенский клуб направил дело в КДК, добиваясь технического поражения для соперника.

Металлист 1925 настаивает на том, что ситуация с перебоями электроснабжения является форс-мажором, поскольку игра проходила после массированного удара рашистов по энергосистеме Украины, которая понесла значительные разрушения.

УАФ предлагает Металлисту 1925 и Вересу доиграть остановленный матч.