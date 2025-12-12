Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ пока не принял окончательного решения по матчу 15-го тура между Металлистом 1925 и Вересом, который был досрочно остановлен в Житомире.

Как сообщает ТаТоТаке, в УАФ склоняются к спортивному принципу. Федерация рекомендует клубам определить судьбу поединка без технических решений, а именно – доиграть матч на поле.

Для этого необходимо согласие обеих команд, и в ближайшее время Металлист 1925 и Верес проведут консультации, пока КДК продолжает изучать обстоятельства инцидента.

Напомним, игру остановили на 20-й минуте из-за проблем с энергоснабжением на Центральном городском стадионе Полесье. Из-за нестабильного освещения судейская бригада приняла решение не продолжать матч.

Окончательное решение КДК УАФ объявит после завершения полного рассмотрения дела.

Также сегодня в матче 16 тура УПЛ Металлист 1925 на выезде одержал волевую победу над Оболонью.