Павел Василенко

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ на очередном заседании принял ряд решений по финансовым санкциям для клубов УПЛ.

Самое серьезное наказание получили львовские Карпаты – клуб должен выплатить 75 тысяч гривен за ненормативную лексику и оскорбления в адрес арбитра во время матча против Металлиста 1925.

Дополнительно львовяне заплатят еще 25 тысяч, поскольку их фанаты бросали предметы на поле.

Металлист 1925 оштрафовали на 10 тысяч гривен за задержку начала поединка, а также на 7,5 тысячи – за пиротехнику на трибунах.

Полесье заплатит 15 тысяч гривен за повторное использование пиротехнических средств в матче с Эпицентром.

Верес стал рекордсменом по пиротехническому шоу – за использование фанами 17 единиц пиротехники клуб оштрафовали почти на 85 тысяч гривен.

Заря получила штраф в 27,5 тысяч гривен – также за пиротехнику во время игры с Александрией.