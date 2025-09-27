Павел Василенко

Рекорд наибольшего количества голов за сезон в Бундеслиге принадлежит Роберту Левандовски – легендарные 41 гол в сезоне 2020/21. Многие считали, что это достижение неприступно – пока в Германию не прибыл Гарри Кейн.

Английский форвард начал сезон блестяще: в первых пяти матчах Бундеслиги он уже забил 10 голов, включая дубль в ворота Вердера (4:0). Его показатели полностью повторяют темп Левандовски на том же этапе сезона.

Теперь Кейн стоит на пороге великой истории. Шестой тур может стать решающим: в 2020 году Левандовски пропустил матч по техническим причинам, тогда как Кейн не собирается отдыхать и готовится выйти против Айнтрахта 4 октября.

Но англичанин уже имеет повод для празднования. По данным The Athletic, Кейн стал первым игроком с 1992 года, кто забил 100 голов в 104 матчах в топ-5 лигах Европы. Он опередил Криштиану Роналду, Эрлинга Холанда и Златана Ибрагимовича, которым потребовалось по 105 матчей для достижения этой отметки.

Кейн присоединился к Баварии летом 2023 года, его контракт действителен до 2027 года. Сегодня он уже 18-й в списке лучших бомбардиров клуба и 117-й в рейтинге бомбардиров Бундеслиги. Чтобы войти в топ-50, ему нужно еще 34 гола – и, судя по нынешней форме, это вопрос времени.