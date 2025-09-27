Английский форвард мюнхенской Баварии Гарри Кейн оказался в сфере интересов Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает Bild.

По данным источника, руководство красных дьяволов планирует воспользоваться пунктом в контракте игрока и активировать сумму отступных в размере 56,5 миллиона фунтов, которая вступит в силу следующим летом. Такой же опцией сможет воспользоваться и Тоттенхэм, который также желает вернуть нападающего.

В этом сезоне Кейн провел восемь матчей, в которых забил 15 голов и отдал три результативные передачи — это лучший показатель среди всех форвардов топовых европейских чемпионатов.

Ранее Бавария обыграла Вердер.