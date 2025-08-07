Сергей Стаднюк

Бавария одержала уверенную победу 4:0 над Тоттенхэмом в финале Telekom Cup 2025, который состоялся на домашней арене мюнхенцев перед 72 тысячами зрителей.

Это уже второй успешный товарищеский матч под руководством Венсана Компани в рамках подготовки к сезону 2025/26 – ранее мюнхенцы обыграли Лион 2:1. Счет открыл Гарри Кейн уже на 12-й минуте, эффектно замкнув передачу от Майкла Олисе. Интересно, что англичанин отказался праздновать гол против своего бывшего клуба. А уже через две минуты форвард мог оформить дубль, однако не реализовал пенальти.

Во втором тайме Бавария лишь увеличила преимущество. Сначала отличился Кингсли Коман, а затем свои мячи забили 17-летние таланты Леннарт Карл и Йона Куси-Асаре.

Команда Баварии контролировала ход матча с самого начала и создавала много моментов, особенно после стандартов. Гостям из Лондона не удалось навязать борьбу – оборона Баварии действовала четко, а атака работала слаженно и разнообразно. Особенно стоит отметить игроков, которые вышли после массовых замен во втором тайме – молодежь проявила себя ярко.

Следующий контрольный матч Бавария проведет во вторник против Грассхоппера в Цюрихе.

Товарищеский матч

Бавария – Тоттенхэм 4:0

Голы: Кейн, 12, Коман, 61, Карл, 74, Куси-Асаре, 80

Напомним, Тоттенхэм получил усиление в полузащите, опытный португалец пришел из Баварии.