Павел Василенко

Тоттенхэм подписал 30-летнего полузащитника Жоау Пальинью из Баварии. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона. Оба клуба подтвердили трансфер на своих сайтах.

Тоттенхэм будет иметь возможность выкупить игрока после окончания аренды.

«Мы нашли лучшее решение для всех сторон с Тоттенхэмом. Жоау может сыграть там полный сезон на высшем международном уровне», – сказал спортивный директор Баварии Макс Эберль.

Пальинья присоединился к Баварии из Фулхэма за 51 миллион евро летом 2024 года. Однако под руководством нового тренера Венсана Компани он был лишь запасным игроком и почти не играл в важных матчах Лиги чемпионов.