Павел Василенко

Новый тренер мадридского Реала Хаби Алонсо изменил одно из правил времен Карло Анчелотти, что, очевидно, не очень нравится игрокам.

Во времена Анчелотти футболисты должны были быть на стадионе не позднее чем за 30 минут до начала тренировки, но теперь его преемник требует, чтобы они были там минимум на час раньше, сообщает El Chiringuito.

Игрокам придется меньше спать утром, а также им придется спешить через часы пик в испанской столице.

Реал начал тренировки в понедельник, 4 августа, после того, как всю программу было перенесено из-за участия команды в Клубном чемпионате мира.

На данный момент запланирован только один товарищеский матч – 12 августа против WSG Tirol.

Реал начнет свои матчи Ла Лиги 19 августа против Осасуны на стадионе «Сантьяго Бернабеу».