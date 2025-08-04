В понедельник, 4 августа, футболисты Реала прошли обязательный медосмотр, после чего провели первую тренировку летнего сбора. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Под руководством Хаби Алонсо команда вернулась к работе после 24-дневной паузы — именно столько прошло с момента последнего матча предыдущего сезона, когда Реал уступил ПСЖ со счетом 0:4 в полуфинале клубного чемпионата мира. Несмотря на ограниченное время на восстановление, коллектив начал новый этап с обновленными силами.

В прошлом сезоне Реал финишировал вторым в чемпионате Испании, набрав 84 очка. Первый матч в новом сезоне Ла Лиги команда проведет 19 августа — дома против Осасуны.

Украинец Андрей Лунин также появился на первой тренировке клуба, но сюрпризом отметился другой игрок Реала.