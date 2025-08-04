Винисиус может покинуть Реал за рекордную сумму в 200 млн евро
Юнайтед готовит громкий трансфер
около 2 часов назад
Вінісіус Жуніор / фото Getty
По информации испанских СМИ, Манчестер Юнайтед всерьез заинтересован в приобретении бразильского нападающего Винисиуса Жуниора. Руководство английского гранда, по слухам, готово выложить за игрока Реала 200 миллионов евро.
Журналисты ресурса Fichajes утверждают, что красные дьяволы стремятся собрать ударную линию атаки, в которой бразилец составит компанию Матеусу Кунье и Брайну Мбеумо. Будущее Винисиуса уже длительное время вызывает много вопросов, особенно на фоне сложных переговоров с Реалом по новому контракту.
Напомним, действующий контракт 25-летнего форварда с мадридским клубом действует до лета 2027 года.