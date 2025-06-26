Хаби Алонсо: «Все 11 игроков Реала должны защищаться»
Тренер мадридцев подчеркнул важность командной работы
33 минуты назад
Главный тренер мадридского Реала Хаби Алонсо прокомментировал командную игру в обороне и подчеркнул, что защищаться должны все без исключения.
Защищаться должна вся команда. В этом должны участвовать все 11 футболистов.
Игроки должны понимать, как мы хотим прессинговать, и быть полностью вовлеченными – Вини (Винисиус Жуниор), Джуд (Джуд Беллингем), Феде (Федерико Вальверде) и Килиан (Килиан Мбаппе).
Линия защиты должна поджимать, подниматься выше. Чем плотнее – тем лучше. Мы должны это улучшить, и работаем над этим, в частности и с Винисиусом, – отметил наставник Реала.
Реал в последнем туре группового этапа КЧС-2025 встретится с Зальцбургом.
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