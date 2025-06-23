Павел Василенко

Французский нападающий Килиан Мбаппе, скорее всего, вернется в состав Реала на третий матч группы H Клубного чемпионата мира против Зальцбурга (27 июня) после выздоровления от болезни, сообщил главный тренер мадридской команды Хаби Алонсо.

Один из лидеров атаки пропустил первые два матча Реала на турнире. Алонсо сказал о Мбаппе после воскресной победы со счетом 3:1 над мексиканской командой Пачука, что он «с нетерпением ждет его возвращения».

26-летний игрок Реала выздоровел от острого гастроэнтерита и был выписан из больницы в четверг на прошлой неделе. В стартовом матче турнира против Аль-Хиляль из Саудовской Аравии его заменил нападающий академии Реала Гонсало Гарсия, который забил единственный гол своей команды в матче, завершившемся вничью 1:1.

Мбаппе был лучшим бомбардиром Реала в прошлом сезоне, забив 43 мяча.

Мадридской команде достаточно сыграть вничью с Зальцбургом в последнем матче группы H, чтобы выйти в плей-офф.