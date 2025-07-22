Хамрун Спартанс — Динамо. Где смотреть матч первого раунда квалификации Лиги чемпионов
Поединок пройдет сегодня
около 3 часов назад
Киевское Динамо сыграет на выезде с мальтийской командой Хамрун Спартанс на стадионе «Гибернианс Граунд» в городе Паола. Первый матч первого раунда квалификации Лиги чемпионов начнется в 20:00 по киевскому времени.
Где смотреть матч Хамрун Спартанс – Динамо
В Украине поединок в прямом эфире покажет ОТТ-платформа Киевстар ТВ без дополнительной абонентской платы. Достаточно иметь активную подписку на любой платный пакет сервиса. Также матч в прямом эфире покажет телеканал 2+2.
Матч-ответ, который для Динамо будет номинально домашним, состоится через неделю, 29 июля, в польском Люблине.
В случае победы над мальтийским клубом, далее в квалификации Лиги чемпионов команду Александра Шовковского ждет победитель пары Пафос (Кипр) / Маккаби Тель-Авив (Израиль).
Если же Динамо проиграет Хамруну, то опустится в Лигу Европы, где на украинский клуб в третьем отборочном раунде будет ждать противостояние с неудачником пары Пафос (Кипр) / Маккаби Тель-Авив (Израиль).