Павел Василенко

Киевское Динамо сыграет на выезде с мальтийской командой Хамрун Спартанс на стадионе «Гибернианс Граунд» в городе Паола. Первый матч первого раунда квалификации Лиги чемпионов начнется в 20:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч Хамрун Спартанс – Динамо

В Украине поединок в прямом эфире покажет ОТТ-платформа Киевстар ТВ без дополнительной абонентской платы. Достаточно иметь активную подписку на любой платный пакет сервиса. Также матч в прямом эфире покажет телеканал 2+2.

Матч-ответ, который для Динамо будет номинально домашним, состоится через неделю, 29 июля, в польском Люблине.

В случае победы над мальтийским клубом, далее в квалификации Лиги чемпионов команду Александра Шовковского ждет победитель пары Пафос (Кипр) / Маккаби Тель-Авив (Израиль).

Если же Динамо проиграет Хамруну, то опустится в Лигу Европы, где на украинский клуб в третьем отборочном раунде будет ждать противостояние с неудачником пары Пафос (Кипр) / Маккаби Тель-Авив (Израиль).