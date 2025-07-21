Михаил Цирук

Во вторник, 22 июля, киевское Динамо начнёт свой путь в еврокубках сезона 2025/26 матчем второго квалификационного раунда ЛЧ против чемпиона Мальты Хамрун Спартанс.

Казалось бы, не соперник, а мечта, однако в последние годы украинский футбол достиг такого дна, что даже перед подобными противостояниями нельзя расслабляться на все 100%, хотя победитель прошлого розыгрыша УПЛ, конечно же, обязан пройти этого соперника.

Предлагаем вашему вниманию анонс первого матча единственного украинского представителя в этом розыгрыше главного еврокубка.

Есть ли у Динамо шансы не пройти?

В футболе, конечно, случается всякое, но не пройти команду с Мальты для Динамо должно быть не из лёгких задач. Каким бы сильным ни был упадок украинского футбола, любые разговоры о том, что всё настолько плохо, что бело-голубые могут не преодолеть этого соперника, кажутся беспочвенным разводом измены.

Конечно, в теории это возможно, но если подобный позор всё же произойдёт, это будет, наверное, самый большой апсет в истории украинского футбола. Разница в уровне и классе должна стать тем фактором, который позволит киевлянам избежать фиаско даже в случае, если в ходе дуэли что-то пойдёт не так.

Может ли что-то пойти не так? Вполне. Учитывая проблемность защиты Динамо, сплошную катастрофу во время стандартов у своих ворот, недооценку соперника, которая всё равно будет присутствовать где-то на уровне подсознания, и никуда от этого не деться. Однако в составе киевлян есть исполнители, которые должны сделать разницу. Так может ли быть так, что Динамо в какой-то момент будет непросто? Может. Могут ли подопечные Шовковского умудриться не пройти этого соперника? Даже не хочется об этом думать.

Конечно, результаты киевлян на сборах настораживают – лишь одна победа, две ничьи и три поражения. Однако это лишь сборы, и в прошлом сезоне лишь две победы в пяти матчах предсезонки никак не помешали киевлянам вынести Партизан - тем же составом и с тем же тренером. Так что хотя бы какие-то логические аргументы в пользу того, почему Динамо должно опозориться в этот раз, найти очень трудно.

Что такое Хамрун?

Хамрун выиграл 4 из 5 последних розыгрышей чемпионата своей страны, однако это чемпионат Мальты, и каким бы хейтером УПЛ вы ни были, придётся признать, что он слабее. Квалификацию еврокубков этот коллектив никогда не проходил: лучший результат – плей-офф квалификации Лиги конференций 2022/23, в котором мальтийцы уступили сербскому Партизану (3:3; 1:4).

В первом раунде квалификации Лиги чемпионов соперник подопечных АлександраШовковского достаточно неожиданно прошёл литовский Жальгирис. В первом матче на своем поле Жальгирис одержал победу со счетом 2:0, и казалось, что вопрос о будущем сопернике Динамо окончательно решен. Однако дома Хамрун сумел ответить двумя своими голами в конце первого тайма и довел игру до серии пенальти, в которой развернулась настоящая драма. Для того, чтобы выявить сильнейшего, командам понадобилось целых 14 ударов, после которых дальше всё же прошел аутсайдер.

В противостоянии с Динамо Хамрун также будет аутсайдером, поэтому очень важно, чтобы бело-голубые не забросали этого соперника шапками еще до начала поединка и вышли на поле голодными до футбола и побед. В третьем квалификационном раунде жребий также довольно благоприятен – там Динамо может сыграть с победителем пары Пафос - Маккаби Тель-Авив. Так что шансы на то, чтобы, как минимум, побороться за основной этап ЛЧ до последнего, точно есть. Теперь важно, чтобы динамовцы ответственно отнеслись к делу и сделали то, что должны.

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