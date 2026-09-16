Харьков на выезде обыграл Прикарпатье-Благо и вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Определился еще один участник следующего раунда турнира
Фото - ФК Харьков
Прикарпаття-Благо на своем поле проиграло ФК Харьков в матче 1/16 финала Кубка Украины. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу представителя УПЛ.
На 42-й минуте после успешного контрпрессинга в финальной трети на мяче оказался Батон Забергджа, который из пределов штрафной площади поразил цель.
На 50-й минуте удвоил преимущество гостей Рамик Гаджиев, точным ударом с близкого расстояния завершив быструю атаку.
Кубок Украины, 1/16 финала
Прикарпаття-Благо – Харьков – 0:2
Голы: Забергджа, 42, Гаджиев, 50.