Сергей Разумовский

Киевское Динамо объявило стартовый состав на матч 1/16 финала Кубка Украины против винницкой Нивы. Поединок начался в 15:30.

В основу киевлян вошел 18-летний полузащитник Павел Люсин. Для воспитанника клуба это будет дебют за первую команду на взрослом уровне. Ранее он выступал за Динамо U-19, а после старта сезона-2026/27 перешел в новосозданную команду U-21. В ее составе хавбек провел четыре матча и забил три гола.

Летом Люсин представлял сборную Украины U-19 на чемпионате Европы-2026. Украинцы дошли до полуфинала, а сам полузащитник сыграл в четырех встречах, забил один мяч и отдал три результативные передачи. По итогам турнира УЕФА включил его в символическую сборную.

Также отметим дебют за первую команду Динамо 20-летнего защитника Дениса Дикого. Он также в настоящее время выступает за молодежный состав в УПЛ-2.

На скамейке запасных Динамо оказался 26-летний нападающий Владислав Супряга. Это его первое появление в заявке столичного клуба после 12 августа 2025 года. После этого форвард на правах аренды выступал за ЭпиЦентр до завершения сезона-2025/26, а новую кампанию начал в составе Динамо U-21.

Всего за первую команду киевлян Супряга провел 61 матч, забил три гола и отдал восемь результативных передач.