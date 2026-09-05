Пять голов за тайм. Харьков разгромил Оболонь в матче с паузой из-за тревоги
Питер Итодо оформил дубль
В матче 5-го тура Украинской Премьер-лиги Харьков одержал разгромную победу над Оболонью.
Судьба победителя определилась в первом тайме. Харьковчане открыли счет на 7-й минуте после того, как Волохатый срезал Салюка, получил красную карточку и заработал пенальти в собственные ворота. Итодо четко реализовал удар с точки.
До перерыва команда Бартуловича забила еще четыре раза. Голами отметились Парако, Забергджа, Крупский, а Итодо оформил дубль. Во втором тайме счет не изменился.
На 88-й минуте игру остановили из-за воздушной тревоги. Пауза затянулась на более чем 2,5 часа, после чего команды доиграли встречу.
УПЛ. 5-й тур
Харьков – Оболонь – 5:0
Голы: Итодо, 7, с пен., 45+1, Парако, 8, Забергджа, 15, Крупский, 24
Удаление: Волохатый, 7
12 сентября Оболонь сыграет против ЛНЗ, а Харьков встретится с Кривбассом.
Нигерийский нападающий Харькова официально продолжит карьеру в Черноморце.