Денис Седашов

В матче 5-го тура Украинской Премьер-лиги Харьков одержал разгромную победу над Оболонью.

Судьба победителя определилась в первом тайме. Харьковчане открыли счет на 7-й минуте после того, как Волохатый срезал Салюка, получил красную карточку и заработал пенальти в собственные ворота. Итодо четко реализовал удар с точки.

До перерыва команда Бартуловича забила еще четыре раза. Голами отметились Парако, Забергджа, Крупский, а Итодо оформил дубль. Во втором тайме счет не изменился.

На 88-й минуте игру остановили из-за воздушной тревоги. Пауза затянулась на более чем 2,5 часа, после чего команды доиграли встречу.

УПЛ. 5-й тур

Харьков – Оболонь – 5:0

Голы: Итодо, 7, с пен., 45+1, Парако, 8, Забергджа, 15, Крупский, 24

Удаление: Волохатый, 7

12 сентября Оболонь сыграет против ЛНЗ, а Харьков встретится с Кривбассом.

Нигерийский нападающий Харькова официально продолжит карьеру в Черноморце.