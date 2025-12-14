Полузащитник Динамо Николай Михайленко высказался по поводу разгромной победы в матче 16-го тура украинской Премьер-лиги против Вереса (3:0). Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

Победа — это то, чего мы хотим, и то, к чему мы стремимся. Конечно, результаты в чемпионате дают осадок, но ничего, будем работать, и все будет лучше.

Бывает так, что много моментов, но не удается забить. Поэтому нет разницы. Сегодня удалось забить три гола — слава Богу, что так вышло. Если бы получилось больше, то было бы больше.

Самое важное то, что мы сыграли на ноль. Конечно, у соперника были моменты, но мы более уверенно провели этот матч.

Не думаю, что было прям новогоднее настроение. Как мы видим, поле, благодаря тем, кто здесь работает, в хорошем состоянии для такой погоды. Могу лишь поблагодарить, что у нас есть возможность играть в такую погоду на таком поле. И, конечно, благодарю всех болельщиков, которые несмотря на наши неудачи все равно нас поддерживают. И очень хочу поблагодарить Вооруженные силы Украины и всех, кто нас защищает.