Полузащитник сборной Украины Олег Очеретько поделился ожиданиями от матча полуфинала плей-офф европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Швеции.

Уверен в одном, что это будет интересный матч. Соперник очень непростой, но пусть это не будут обычные слова, но сборная Украины будет настроена пройти дальше, чтобы еще на шаг приблизиться к мечте попасть на чемпионат мира.

Нидерланды, Япония и Тунис? Хорошая группа. Мне нравится. Все может быть, но об этом пока что рано говорить. Мы очень хотим попасть на ЧМ-2026, и с этой мыслью будем готовиться к матчу против Швеции, а дальше, как говорят, посмотрим, – сказал Очеретько в интервью Sport.ua.