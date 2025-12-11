Павел Василенко

Пресс-служба УАФ сообщила, что национальная команда Украины будет проводить свои матчи плей-офф отбора на ЧМ-2026 в испанском городе Валенсия.

Соответствующее решение сегодня принял Исполком УАФ.

Подопечные Сергея Реброва будут играть на домашней арене Леванте – «Сьюдад де Валенсия».

Отметим, что эта арена была построена в 1969 году. На своих трибунах «Сьюдад де Валенсия» может вместить 26 354 зрителя.

26 марта 2026 года сборная Украины в полуфинале отбора на ЧМ-2026 сыграет против Швеции.

В случае успеха команде Реброва предстоит решающий матч за путевку на турнир с победителем пары Польша – Албания. Номинально домашняя игра состоится 31 марта.