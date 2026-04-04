Хет-трик Холанда помог Манчестер Сити выбить Ливерпуль из Кубка Англии
Ещё один мяч в составе мерсисайдцев забил Семеньо
1 день назад
Манчестер Сити стал первым полуфиналистом Кубка Англии, переиграв на своем поле Ливерпуль со счетом 4:0. Главным героем встречи стал Эрлинг Холанд, оформивший хет-трик.
Хозяева вышли вперед в конце первого тайма после того, как Холанд реализовал пенальти. Перед перерывом норвежец удвоил счет. Во втором тайме Семеньо забил третий мяч в ворота красных, а затем Холанд установил окончательный счет матча.
Ливерпуль имел шанс отыграть один гол, однако Мохамед Салах не реализовал одиннадцатиметровый удар.
Кубок Англии. Четвертьфинал
Манчестер Сити – Ливерпуль – 4:0
Голы: Холанд, 39, пен., 45+2, 57, Семеньо, 50
На 64-й минуте Салах не реализовал пенальти
Полуфиналы турнира запланированы на 25 апреля, а финальная игра состоится 16 мая.
Мохамед Салах начнет прощальный тур с Ливерпулем матчем Кубка Англии против Манчестер Сити.
