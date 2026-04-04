Александр Сукманский

Прощальный сезон Мохамеда Салаха в Ливерпуле стартует с четвертьфинального матча Кубка Англии против Манчестер Сити — одного из его самых любимых соперников.

Форма команд и новости перед матчем

Сезон Манчестер Сити казался мрачным после вылета из Лиги чемпионов от Реала и отставания от Арсенала на девять очков в Премьер-лиге. Однако подопечные Пепа Гвардиолы перевернули ситуацию: перед международной паузой они одолели «канониров» 2:0 и завоевали Кубок Лиги (Carabao Cup). Теперь «горожане» стремятся вернуться на «Уэмбли» — это было бы восьмое подряд появление в полуфинале Кубка Англии. «Сити» является фаворитом матча, поскольку не проигрывает дома в национальных турнирах уже 18 игр подряд (15 побед, 3 ничьи) и выиграл последние 17 домашних матчей Кубка Англии на «Этихаде».

Для Ливерпуля и, возможно, для работы Арне Слота сезон может зависеть именно от кубковых турниров. Поражение 1:2 от Брайтона перед паузой еще больше усложнило борьбу за попадание в топ-4 Премьер-лиги. После этого матча «красные» поедут к ПСЖ в четвертьфинал Лиги чемпионов. Ливерпуль надеется набрать обороты, однако последние три кампании в Кубке Англии завершились для них поражениями на выезде. «Красные» забивали 3+ гола в семи из восьми матчей Кубка Англии этого сезона, в том числе в победе 3:1 над Вулверхэмптоном в предыдущем раунде, но эта победа остается их единственной выездной с начала марта (3 поражения).

История противостояний

Манчестер Сити уже оформил «дубль» над Ливерпулем в чемпионате этого сезона, однако в последний раз выиграл три матча подряд против «красных» еще в 1947 году (тогда была серия из четырех побед).

Интересные факты и серии

Четыре из пяти последних матчей «Сити» завершились с равным счетом после первого тайма.

Пять из шести последних домашних игр Манчестер Сити были результативными (более 2,5 гола).

В пяти из семи последних матчей Ливерпуля обе команды забивали голы.

Лишь два из тринадцати последних выездных матчей Ливерпуля завершились с разницей в два или более гола.

Ключевые игроки и потери

Нико О'Райли стал героем финала Кубка Лиги, оформив дубль. Девять из его 11 голов в сезоне были забиты именно на домашнем стадионе.

Главной звездой в составе гостей, без сомнения, будет Мохамед Салах. На его счету 21 результативное действие против «Сити» (13 голов + 8 ассистов). Три из четырех последних голов египтянина в матчах с Манчестер Сити были забиты именно на «Этихаде».

У Манчестер Сити из-за травмы пропустит матч Рубен Диаш. У Ливерпуля под вопросом участие Алиссона, а Джереми Фримпонг получил травму во время международных матчей.

Прогноз

Ни одна из команд не находится в наилучшей форме, однако недавние результаты «Сити» делают привлекательной ставку на победуМанчестер Сити плюс обе команды забьют.

