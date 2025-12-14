Сергей Разумовский

В 14-м туре португальской Примейры Бенфика на выезде разгромила Морейренсе.

Первый тайм прошел с заметным преимуществом лиссабонцев, которые методично давили на оборону хозяев и в итоге открыли счет на 36-й минуте – Павлидис точным ударом распечатал ворота Морейренсе. После перерыва греческий форвард полностью захватил главную роль в матче.

Сначала Павлидис на 57-й минуте удвоил преимущество Бенфики, а еще через 13 минут оформил хет-трик, доведя счет до разгромного. Хозяева окончательно посыпались, и лиссабонцы этим воспользовались: Аурснес, который до этого оформил два ассиста, поставил эффектную точку, забив четвертый мяч.

В итоге Бенфика одержала уверенную выездную победу, практически без шансов для Морейренсе на позитивный результат. Украинский голкипер Анатолий Трубин провел на поле полный матч. Полузащитник Георгий Судаков отыграл 77 минут.

Бенфика набрала 32 очка и осталась третьей. Отставание от лидера Порту составляет пять баллов, но у конкурента есть матч в запасе.

Чемпионат Португалии, 14-й тур

Морейренсе – Бенфика 0:4

Голы: Павлидис, 36, 57, 70, Аурснес, 76