Защитник мадридского Реала Дин Хейсен прокомментировал свой переход в стан Королевского клуба.

Это лучший день в моей жизни, быть здесь — моя мечта, и я собираюсь отдать всё ради команды. Я выбрал номер 24, потому что он был свободен, и очень рад, что он теперь мой. Что касается других предложений — для меня Реал Мадрид это лучший клуб в мире, иного такого нет.

Думаю, что я очень хорошо подхожу для того футбола, в который хочет играть Хаби Алонсо. Я постараюсь сделать максимум и буду рад помочь, — сказал Хейсен в комментарии официальному сайту Реала.