«Хочется большего». В Полесье заявили о желании догнать ЛНЗ и Шахтер
Форвард житомирян высказался о месте команды в турнирной таблице
около 2 часов назад
Нападающий Полесья Александр Филипов поделился мыслями о месте команды в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.
Нам всегда хочется большего, потому что такая команда, как «Полесье», всегда ставит целью занимать высокие места и двигаться от игры к игре. Поэтому всегда есть куда расти и в общих, и в моих индивидуальных показателях. Мы над этим работаем каждый день, и я уверен, что будем только сильнее и будем только прибавлять.
Мы знаем, что «Карпаты» – это очень сильная команда с индивидуально качественными игроками, у которых есть свой стиль. Поэтому мы понимаем, что нас ждет очень важная и очень тяжелая игра. Мы к ней готовимся и будем отдавать все силы, чтобы порадовать наших болельщиков в последней игре первой половины сезона, – заявил Филиппов в интервью Tribuna.com.
Ранее в УАФ подтвердили длительную дисквалификацию главного тренера Полесья Руслана Ротаня.