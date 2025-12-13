Нападающий Полесья Александр Филипов поделился мыслями о месте команды в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.

Нам всегда хочется большего, потому что такая команда, как «Полесье», всегда ставит целью занимать высокие места и двигаться от игры к игре. Поэтому всегда есть куда расти и в общих, и в моих индивидуальных показателях. Мы над этим работаем каждый день, и я уверен, что будем только сильнее и будем только прибавлять.

Мы знаем, что «Карпаты» – это очень сильная команда с индивидуально качественными игроками, у которых есть свой стиль. Поэтому мы понимаем, что нас ждет очень важная и очень тяжелая игра. Мы к ней готовимся и будем отдавать все силы, чтобы порадовать наших болельщиков в последней игре первой половины сезона, – заявил Филиппов в интервью Tribuna.com.