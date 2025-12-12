Официально: КДК УАФ вынес жесткий вердикт Ротаню
Специалист пропустит несколько матчей
около 2 часов назад
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял ряд решений по нарушениям во время матчей Украинской Премьер-лиги сезона, в частности стало известно о сроке дисквалификации главного тренера Полесья Руслана Ротаня.
«Рассмотрев материалы по удалению главного тренера ФК Полесье (Житомир) Руслана Ротаня во время матча 15-го тура Украинской Премьер-лиги сезона-2025/2026 Рух (Львов) – Полесье (Житомир), который состоялся 7 декабря 2025 года, отстранил главного тренера ФК Полесье (Житомир) Руслана Ротаня от участия в соревнованиях на 5 (пять) матчей, из которых на 2 (два) матча условно с испытательным сроком 1 (один) год и обязал уплатить обязательный денежный взнос в размере 200 000 (двести тысяч) гривен (за использование непристойных, оскорбительных слов в адрес арбитра матча)», – сообщает официальный сайт УАФ.
На данный момент Полесье занимает третье место в турнирной таблице УПЛ, набрав 27 очков.