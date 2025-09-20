Холанд переживает худший старт в Английской Премьер-лиге.
У норвежца еще никогда не было такой статистики
около 1 часа назад
Эрлинг Холанд, которого привыкли называть «машиной для голов», выдал свой худший старт в чемпионате Англии. Да, норвежец забил пять мячей в четырех турах. Для любого другого это было бы достижением, но для Холанда – антирекорд.
Форвард Манчестер Сити, который присоединился к клубу летом 2022 года, начинал каждый из предыдущих сезонов в ещё более убийственной форме:
- дебютный год – 6 голов за 4 матча,
- второй сезон – снова 6,
- предыдущий – аж 9.
Так что нынешние пять мячей выглядят худшим показателем за время выступлений Холанда в Англии.
В то же время его статистика остается впечатляющей: 90 голов в Премьер-лиге, и уже очень скоро он войдет в элитный клуб игроков с «сотней».
Следующий экзамен для Манчестер Сити и их бомбардира – против Арсенала 21 сентября.