Сергей Разумовский

Оболонь запланировала очередной контрольный поединок в рамках подготовки к возобновлению сезона. Как сообщает прессслужба киевского клуба, 25 января команда проведет товарищеский матч против ФК Сараево.

Начало встречи запланировано на 13:00 по киевскому времени. Будущий соперник Оболони является одним из лидеров своего чемпионата: Сараево на данный момент занимает третью позицию в турнирной таблице первенства Боснии и Герцеговины, поэтому для киевлян это будет полезный спарринг с конкурентной командой.

В то же время предыдущий контрольный матч Оболони не состоялся. 24 января киевляне должны были сыграть с болгарским Ботевом, однако из-за дождя и неблагоприятных погодных условий встреча была отменена.

Ранее сообщалось, что Оболонь закрыла сделку с экс-футболистом Карпат.