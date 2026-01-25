Киевский клуб не смог провести спарринг по деликатной причине, найден новый соперник
Столичная команда сыграет с коллективом из совершенно другой страны
около 4 часов назад
Оболонь запланировала очередной контрольный поединок в рамках подготовки к возобновлению сезона. Как сообщает прессслужба киевского клуба, 25 января команда проведет товарищеский матч против ФК Сараево.
Начало встречи запланировано на 13:00 по киевскому времени. Будущий соперник Оболони является одним из лидеров своего чемпионата: Сараево на данный момент занимает третью позицию в турнирной таблице первенства Боснии и Герцеговины, поэтому для киевлян это будет полезный спарринг с конкурентной командой.
В то же время предыдущий контрольный матч Оболони не состоялся. 24 января киевляне должны были сыграть с болгарским Ботевом, однако из-за дождя и неблагоприятных погодных условий встреча была отменена.
