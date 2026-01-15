Оболонь заключила сделку с бывшим футболистом Карпат
Что известно о трансфере
около 1 часа назад
Фото - ФК Оболонь
Оболонь объявила о переходе защитника Павла Полегенко на правах свободного агента, сообщает пресс-служба клуба.
Опытный защитник призван усилить столичную команду перед второй частью сезона.
По данным Transfermarkt, контракт рассчитан до лета 2027 года.
В текущем сезоне 31-летний Полегенко в составе Карпат провел 11 матчей.
На зимний перерыв Оболонь ушла на 12-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 17 очков.